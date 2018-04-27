طرائف
الجمعة 27 أبريل 2018 22:56

شاهد: لاعب شاب يسجل هدفا رائعا في الدوري الأسترالي

تمكن لاعب شاب من تسجيل هدف رائع بمهارة فائقة في مباراة نصف نهائي منافسات النهائي الكبير بالدوري الأسترالي.

تمكن لاعب شاب من تسجيل هدف رائع بمهارة فائقة في مباراة نصف النهائي من منافسات النهائي الكبير، التي تشارك فيها الفرق الستة  الأولى في الدوري الأسترالي.

وكان ملبورن سيتي متقدما بهدف للا شيء على نيوكاسل جيتز، قبل أن يتمكن رايلي ماكغري، 19 عاما، من تسجيل هدف التعادل لنيوكاسل بمهارة كبيرة في الدقيقة 57 من المباراة.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة أضاف نيوكاسل جيتز الهدف الثاني ليصعد لنهائي البطولة.

المصدر
أسوشيتد برس
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مهارة فريدة

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