أيرلندا
الأربعاء 3 يناير 2018 09:53

شاهد: لاعب خسر مباراة وفاز بمليون يورو في اليناصيب

لعب الحظ لعبته مع لاعب كرة القدم الأيرلندي كيفن أوكونور، فبعدما خسر المباراة الأولى لعام 2018 ليل الاثنين، اكتشف انه فاز بمليون يورو (نحو مليون و206 ألف دولار) في اليناصيب.

اللاعب الشاب (22 عاما) الذي يدافع عن ألوان نادي بريستون في دوري الدرجة الإنجليزية الثانية، تلقى هدية متواضعة في عيد الميلاد عبارة عن تذكرة يناصيب من عمه.

وكانت التذكرة مرفقة برسالة بسيطة "أتمنى لك كل التوفيق"، بحسب ما أفادت صحيفة "إيريش تايمز" الأيرلندية.

وأوضح أوكونور الذي تسلم الجائزة برفقة عدد من أفراد عائلته، الثلاثاء، أن والدته سمعت أن البطاقة الرابحة في السحب الذي أجري ليلة رأس السنة، سحبت من مكان قريب من منزل العائلة، وطلبت على إثر ذلك من نجلها ان يتأكد من أرقام بطاقته.

أضاف "أرسلت إليهم (أفراد العائلة) صورة عن التذكرة، إلا انني لم أكن أفترض فعلًا أن لدي فرصة للفوز بجائزة مليون يورو (مليون و205 ألف و800 دولار) كانت لدينا مباراة ليل الاثنين، ونسيت الأمر تمامًا".

ونشرت الصفحة الرسمية لجائزة اليناصيب في أيرلندا على تويتر، لحظة تسلم اللاعب للجائزة ومدى فرحته الغامرة بها.

المصدر
فرانس برس
تويتر
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