الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 23:10
شاهد: لاعب جزائري يسجل هدفا من ركلة ركنية دون أن ينظر إلى المرمى
أحرز اللاعب الجزائري الشاب ياسين عيبة هدفا خياليا، من ركلة ركنية مباشرة باتجاه الشباك، من دون أن ينظر إلى الكرة أو المرمى، في إحدى المباريات الودية للهواة في إنجلترا.
ويظهر في الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحقق ملايين المشاهدات، لحظة تنفيذ عيبة لركلة ركنية عالية هبطت بطريقة مباغتة باتجاه مرمى الخصم من دون أن ينظر إليه، لتسكن الشباك بطريقة جميلة أذهلت الجميع.
وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق الخصم بهدفين مقابل لا شيء قبل الهدف المميز، لكن عيبة قلص الفارق بهذا الهدف في الشوط الأول، ما ساعد فريقه على إنهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
Probably the best goal your ever gonna see👌 #nolookers
A post shared by NO LOOK KING ❌👀👑 (@11cino) on
Sunday league is fun👏 pic.twitter.com/X70dVg6x6l— Cino (@11cino) October 18, 2020
المصدر
خدمة سند
الجزيرة مباشر