الثلاثاء 13 فبراير 2018 22:00
شاهد: لاعب تزلج سويسري يصعد السلم الكهربائي بطريقة غريبة
استخدم لاعب تزلج سويسري طريقة غريبة لصعود السلم الكهربائي في أحد المنتجعات في كوريا الجنوبية.
وكان اللاعب فابيان بويش في راحة من التدريبات، على هامش منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، عندما قام بالإمساك بالسلم الكهربائي من الجهة الخارجية وتشبث بها ليصعد به السلم إلى الطابق الأعلى وسط ضحكات زملائه الذين تواجدوا بجواره.
وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها مدينة بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية، قبل أيام.
وسيشارك بويش في منافسات التزلج الحر.
المصدر
أسوشيتد برس