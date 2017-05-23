رياضة
الثلاثاء 23 مايو 2017 14:57

شاهد: لاعبو فريق تونسي لكرة القدم يعتدون على مدربهم

اعتدى لاعبو نادي حمام الأنف التونسي لكرة القدم على مدربهم كمال الزواغي عقب نهاية مباراتهم وخسارتهم من نادي مستقبل المرسي في الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة تفادي الهبوط.

وحمل لاعبو فريق حمام الأنف لكرة القدم مدربهم  مسؤولية الهبوط للرابطة الثانية بسبب اختياراته.

وغادر كمال الزواغي، ملعب حمام الأنف، وسط حراسة مشددة من قبل قوات الأمن.

من جانبها قررت إدارة نادي حمام الأنف إقالة الزواغي عقب الفشل في البقاء بالرابطة الأولي، إيقاف اللاعبين محمود العذيبي، ومحمد الخذاري؛ بسبب واقعة الاعتداء.

المصدر
الجزيرة مباشر
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المدرب

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