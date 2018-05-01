الثلاثاء 1 مايو 2018 21:22
شاهد: لاعبون يضربون حكما بعد احتسابه هدفا مثيرا للجدل
تعرض حكم في دوري الجامعات في إثيوبيا إلى الضرب والركل من جانب إحدى الفرق بعد أن احتسب هدفا في مرماه.
وجرى اللاعبون وحارس المرمى باتجاه الحكم وهم يشتعلون غضبا بعد احتسابه الهدف المثير للجدل. وحاول الحكم الركض والدفاع عن نفسه من اللاعبين ومن مسؤولي الفريق الذين انضموا للمطاردة، فيما كان الفريق المنافس يحتفل بالهدف المشكلة.
ويبدو أن لجوء الحكم للدفاع عن نفسه مستخدما عصا الراية استفز مطارديه فأسقطوه أرضا وانهالوا عليه لكما وركلا.
وقرر الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم تعليق المسابقة.
المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية