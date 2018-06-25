الأردن
الاثنين 25 يونيو 2018 16:55

شاهد: لاجئ سوري يتحدى الإعاقة ويبدع لوحات فنية مميزة

تسبب حادث تعرض له لاجئ سوري يدعى مُثنى الزعبي وهو طفل في حرمانه من ذراعيه لكنه لم يستطع أن يجرده من موهبته الفنية.

وأجبرت الحرب الزعبي، وهو من سكان درعا، على الفرار من سوريا قبل ست سنوات ليستقر به المقام في إربد بالأردن حرصا منه على سلامة أُسرته.

وحُفرت في ذهن الزعبي ذكريات الحرب وتجربة اللجوء ليعكسها في لوحات فنية مميزة يبدعها على الرغم من إعاقته.

وقال الفنان السوري مُثنى الزعبي إنه يملك قدرة على التحدي تمكنه من التغلب على العقبات التي تقف بينه وبين الأشياء التي يحبها.

وبالجزء المتبقي من ذراعيه المبتورين يستخدم الزعبي الفرشاة والألوان ليرسم لوحات فنية متشابكة، عادة ما يبث فيها ما يعبر بها عن قلقه ومخاوفه وإحباطاته إضافة إلى تعاطفه.

وأضاف الزعبي إنه يحاول نقل المشاهد والأحاسيس اللي مر بها خلال فترة اللجوء إلى الأعمال الفنية.

وتسببت الحرب في حرمان الزعبي، وهو أب لخمسة أطفال، من القدرة على توفير الاحتياجات المالية اللازمة لأسرته. ومنذ استقراره في الأردن شارك في 15 معرضا فنيا يبيع من خلالها أعماله الفنية بأسعار تتراوح بين 75 إلى 100 دينار أردني (105-140 دولار).

وعلى الرغم من أن شروعه في احتراف العمل بالفن يعود إلى وجوده في سوريا فإن الزعبي لم يتسن له دراسة الفنون الجميلة أكاديميا سوى في جامعة محلية بالأردن.

وتتضمن خططه المستقبلية تحقيق شغفه بالفن من خلال تدريسه للأطفال.

واحتفالا بموهبته كان الزعبي بين عدد من الفنانين السوريين الذين عرضوا أعمالا لهم في بازار نظمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليوم العالمي للاجئين يوم الخميس (21 يونيو حزيران).

وقالت نداء ياسين، المسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، إن مثنى من بين الموهوبين الفريدين من نوعهم، حيث استخدم وضعه الصحي المعيق ليعكسه على فنه وإبداعاته.

المصدر
رويترز
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لاجئون سوريون
إعاقة
فن
رسم

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