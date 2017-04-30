الدوري الإيطالي لكرة القدم
الأحد 30 أبريل 2017 23:51

شاهد: لاتسيو يلقن روما درسا قاسيا بثلاثة أهداف

لقن لاتسيو مضيفه روما درسا قاسيا في كرة القدم وفاز عليه 3/ 1 الأحد في ديربي العاصمة الذي جمع بينهما على ملعب الأولمبيكو ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم

وتقدم المهاجم السنغالي بالدي دياو كايتا بهدف للاتسيو في الدقيقة 12 ثم  تعادل دانييلي دي روسي لروما من ضربة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 44 من الشوط الأول.     

وفي الشوط الثاني أضاف المدافع الصربي دوسان باستا الهدف الثاني للاتسيو  في الدقيقة 50 ثم أحرز كايتا الهدف الثاني له والثالث للاتسيو في  الدقيقة 85.

وأنهى روما المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أنطونيو روديجر في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 67 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد روما عند 75 نقطة في المركز الثاني.

ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب برصيد 84 نقطة وبات قريبا من الحفاظ على لقب المسابقة قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

المصدر
الألمانية
بي إن سبورتس
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لاتسيو
روما

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