السودان
الخميس 27 فبراير 2020 14:30

شاهد: كيف يتم الفحص الطبي لفيروس كورونا في مطار الخرطوم؟

وزارة الصحة السودانية تكثّف إجراءاتها الاحترازية في مطار الخرطوم ضد فيروس كورونا
وزارة الصحة السودانية تكثّف إجراءاتها الاحترازية في مطار الخرطوم ضد فيروس كورونا
مواقع التواصل
تداول رواد التواصل الاجتماعي في السودان مقطع فيديو يوضح طريقة الكشف الطبي على المسافرين القادمين إلى السودان عبر مطار الخرطوم.

ويوضح الفيديو نقاط الفحص والحجر الطبي في المطار، وذلك بحضور عدد من الأطباء، فضلًا عن توفير مادة معقمة لليدين توزّع على المسافرين.

من جانبها، نفت وزارة الصحة الإثنين الماضي –عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك- دخول عمال صينيين إلى السودان دون علمها.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن جميع القادمين إلى السودان يخضعون لإجراءات صحية متبعة، من بينها قياس درجة الحرارة والإقرار الصحي سواء أكانوا سودانيين أم غير ذلك.

يذكر أن نشطاء على مواقع التواصل كانوا قد تناقلوا خبر دخول عمال صينيين إلى مصفاة النفط الرئيسية بالخرطوم، مصفاة الجيلي، لكن السلطات تنفي حدوث ذلك.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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