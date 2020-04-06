فيروس كورونا
الاثنين 6 أبريل 2020 21:23

شاهد: كيف واجه ابن سينا الطاعون في زمنه؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن النصائح التي قدمها العالم والطبيب ابن سينا للوقاية من الطاعون تشبه النصائح التي توجه حاليا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مستخدمو مواقع التواصل إن المقطع من فيلم روسي قديم عن العالم والطبيب "ابن سينا" صاحب كتاب "القانون في الطب" والذي ظل المرجع الرئيسي في الطب لنحو سبعة قرون بعد وفاة صاحبه عام 1037 م.

ويقول ابن سينا في المقطع إنه توصل إلى أن الأمراض والأوبئة تنتشر عن طريق مواد صغيرة لا ترى بالعين المجردة.

وينصح ابن سينا بضرورة عدم الخوف من المرض والبعد عن التجمعات وإغلاق الأسواق والمساجد بشكل مؤقت والصلاة في المنزل، وتعقيم الملابس والمتعلقات بالخل.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
نصائح للوقاية
ابن سينا
الطاعون

اقرأ أيضا

Thumbnail
نقل رئيس الوزراء البريطاني للرعاية المركزة بعد تدهور حالته
Thumbnail
امتلاء مراكز دفن المسلمين في نيويورك بجثث ضحايا كورونا (فيديو صادم)
Thumbnail
مليشيات حفتر تستهدف مستشفى مخصصا لعلاج كورونا (فيديو)
Thumbnail
مصر: فرض حجر "كورونا" على قرية ومستشفى
Thumbnail
اقتداء بالخليفة عمر: الرئيس التونسي يحمل المساعدات الغذائية للمواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. نقل رئيس الوزراء البريطاني للرعاية المركزة بعد تدهور حالته
  2. امتلاء مراكز دفن المسلمين في نيويورك بجثث ضحايا كورونا (فيديو صادم)
  3. مليشيات حفتر تستهدف مستشفى مخصصا لعلاج كورونا (فيديو)
  4. مصر: فرض حجر "كورونا" على قرية ومستشفى
  5. اقتداء بالخليفة عمر: الرئيس التونسي يحمل المساعدات الغذائية للمواطنين (فيديو)