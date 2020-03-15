تغطية مع الحكيم لوباء كورونا
الأحد 15 مارس 2020 15:43

شاهد: كيف تمكنت الصين من الحد من تفشي كورونا؟

الصين تمكنت من الحد من تفشي فيروس كورونا على أراضيها
رويترز
استضاف برنامج "مع الحكيم" على شاشة الجزيرة مباشر، الدكتور عمار البعداني، أخصائي المخ والأعصاب، والمكلف من الحكومة الصينية بنشر الوعي عن فيروس كورونا.

وتحدث البعداني في الحلقة عن إدارة الصين لأزمة تفشي فيروس كورونا، وكيف تمكنت من الحد منه على أراضيها.

وسجّلت الصين (بدون منطقتي هونغ كونغ وماكاو) التي انطلق منها الوباء في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، 80844 إصابة، بما في ذلك 3199 وفاة فيما شفي 66911 شخصًا.

وأعلنت الصين تسجيل 20 إصابة جديدة و10 وفيات منذ مساء السبت وحتى صباح اليوم الأحد.

المصدر
الجزيرة مباشر

اقرأ أيضا

Thumbnail
سمحوا لها بالتجوال قبل ظهور النتائج: شهادة سائحة خضعت لتحليل كورونا في مصر
Thumbnail
اشتباك سياسي في السودان لإثبات حالة "كورونا"
Thumbnail
شاهد: ترمب يخالف تعليمات الوقاية خلال خطاب إعلان الطوارئ بسبب كورونا
Thumbnail
كورونا.. لهذه الأسباب يجب الإقلاع عن التدخين فورا
Thumbnail
وقف التداول بالبورصة المصرية وخسارة الأسهم 1.9 مليار دولار

الأكثر قراءة

  1. شاهد: كيف تمكنت الصين من الحد من تفشي كورونا؟
  2. سمحوا لها بالتجوال قبل ظهور النتائج: شهادة سائحة خضعت لتحليل كورونا في مصر
  3. شاهد: ترمب يخالف تعليمات الوقاية خلال خطاب إعلان الطوارئ بسبب كورونا
  4. كورونا.. لهذه الأسباب يجب الإقلاع عن التدخين فورا
  5. وقف التداول بالبورصة المصرية وخسارة الأسهم 1.9 مليار دولار