الأحد 15 مارس 2020 15:43
شاهد: كيف تمكنت الصين من الحد من تفشي كورونا؟
استضاف برنامج "مع الحكيم" على شاشة الجزيرة مباشر، الدكتور عمار البعداني، أخصائي المخ والأعصاب، والمكلف من الحكومة الصينية بنشر الوعي عن فيروس كورونا.
وتحدث البعداني في الحلقة عن إدارة الصين لأزمة تفشي فيروس كورونا، وكيف تمكنت من الحد منه على أراضيها.
وسجّلت الصين (بدون منطقتي هونغ كونغ وماكاو) التي انطلق منها الوباء في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، 80844 إصابة، بما في ذلك 3199 وفاة فيما شفي 66911 شخصًا.
وأعلنت الصين تسجيل 20 إصابة جديدة و10 وفيات منذ مساء السبت وحتى صباح اليوم الأحد.
المصدر
الجزيرة مباشر