شاهد: كيف تعامل الإعلام المصري مع إعلان بدء ملء سد النهضة؟

خيَّمت حالة من الصدمة على الرأي العام المصري، أمس الأربعاء، عقب أنباء عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة من دون الاتفاق مع مصر والسودان، ما يعني فشل المفاوضات وفرض إثيوبيا أمرًا واقعًا.

وأبرزت البرامج الحوارية المصرية تغريدات نفى فيها وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بدء ملء سد النهضة، وإبراز التناقض بين تصريحي الوزير الإثيوبي، وإبراز بيان الخارجية المصرية، بطلب إيضاح من الحكومة الإثيوبية.

أحمد موسى يتحدث عن الوضع القائم حول سد النهضة الإثيوبي بعد أنباء عن بدء أديس أبابا ملء السد

حديث الإعلام الموالي لنظام السيسي عن بدء ملء السد

وتحدث الإعلامي تامر أمين عن تضارب الأقوال الإثيوبية بشأن ملء السد، وأن انخفاض منسوب المياه في مصر والسودان ليس ناتجًا عن البدء الفعلي لملء السد، مضيفًا أن الحكومة المصرية قد حسمت الموقف، وأن وزارة الخارجية المصرية طلبت تفسيرًا واضحًا من إثيوبيا.

حديث تامر أمين عن ملابسات بدء ملء سد النهضة

ولم يختلف طرح الإعلامي نشأت الديهي عن سابقه، مؤكدًا أن الأمر لم يخرج عن السيطرة المصرية.

نشأت الديهي يناقش حقيقة بدء ملء سد النهضة

وشهد ملف سد النهضة، الأربعاء، ساعات عصيبة عقب إعلان أديس أبابا بدء ملء السد، مع تلميح الخرطوم لذلك، قبل أن تتراجع إثيوبيا وتنفي الأمر، وتطلب مصر منها توضيحًا عاجلًا تلاه اعتذار إثيوبي.

وتعامل الإعلام المصري المؤيد للنظام بطريقة بها شيئ من التهوين، وحيرة دون إقرار ما جاء في البيان، وقال الإعلامي أحمد موسى إن الأمر يحتاج إلى هدوء في التعامل مع الأمر.

على الجانب الآخر، تعامل الإعلام المصري المعارض على أن الأمر بات واقعًا يواجهه الشعب المصري، محملين السلطات المصرية مسؤولية "تعطيش وجفاف" الأراضي والشعب المصريين.

الإعلامي المعارض محمد ناصر يتحدث عن وقوع كارثة وبدء ملء سد النهضة

وتحدث الإعلامي معتز مطر عن كابوس يلاحق المصريين، ويتزامن مع بدء ملء سد النهضة الإثيوبي، ما يهدد الأمن المائي المصري.

الإعلامي المعارض معتز مطر متحدثًا عن "كابوس" سد النهضة

صور القمر الصناعي ترجح بدء ملء سد النهضة (رويترز)

صور القمر الصناعي ترجح بدء ملء سد النهضة (رويترز)

في الوقت نفسه، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المصرية تحشيدًا على الجانبين المعارض والمؤيد، كلٌّ يعبر عن آرائه بانقسام واضح بين الجانبين، إلا أن ما جمع الطرفين غضب وخوف من بدء ملء سد النهضة.

الخارجيه المصريه تطلب من أثيوبيا إيضاحا رسميا حول بدء ملء سد النهضه ، هذا تطور خطير واستهانه بالاتفاقات الدوليه والإقليميه ، مصر لن تخضع للأطماع الأثيوبيه في مياه النيل بعد كل تعهداتها السابقه ، مصر ستدافع عن أمنها المائي وستضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته لوضع حد لهذا العبث — مصطفى بكري (@BakryMP) July 15, 2020

بعيدا عن الخلافات السياسية ينبغي على العرب الوقوف مع مصر بخصوص سد النهضة . فمصر كانت وما زالت حاضنة لكل العرب . ولم تغلق ابوابها في يوم من الايام في وجه اي عربي . — د.كمال البعداني (@KamalAlbadani) July 15, 2020

وطالب معارضون للنظام المصري بالتحرك الجاد لحماية مقدرات مصر المائية، مؤكدين أن ما حدث إنذار أخير من الجانب الإثيوبي بمضيه قدمًا وعدم الالتفات لإرادة الدولة المصرية.

أدعو الله سبحانه وتعالي ألا يكون سيناريو أزمة #سد_النهضة يؤدي إلي حرب والعياذ بالله

وعن نفسي مستعد لحمل السلاح والدفاع عن بلدي مصر عن طيب خاطر

أدعم جيشنا الوطني ضد أي مؤامرات

الحياد وقت الخطر خيانة. — walid fawaz(وليد فواز) (@Walidfawaz) July 15, 2020

بدلا من زرع جاسوس عند ميركل ليجمع لك أخبار المصريين المعارضين في ألمانيا ، ألم يكن الأولى أن تزرع جاسوسا عند أبي أحمد ليجمع لك أخبار #سد_النهضة ، بدلا من اضطرار وزير خارجيتك أن يطلب توضيحا مثيرا للشفقة من اثيوبيا : طمنونا هل بدأتم ملأ السد أم لا ؟! — جمال سلطان (@GamalSultan1) July 16, 2020

وكان بيكيلي قد غرد بأن التجمعات المائية خلف سد النهضة هي تجمعات موسمية وطبيعية، وأنه من المتوقع زيادة منسوب المياه بسبب زيادة الأمطار هذا العام.

1/2 The GERD construction has reached level 560m compared to level 525m last year this time. The inflow into the reservoir due to heavy rain fall and runoff exceeded the outflow and created natural pooling.This continues until overflow is triggered soon. — Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) July 15, 2020

صور القمر الصناعي ترجح بدء ملء سد النهضة (رويترز)

وفي الأثناء، دعت الأمم المتحدة الدول الثلاث إلى عدم إضاعة الفرص المتبقية لحل الخلافات في ملف السد، فضلًا عن إعلان مجلس الأمن إمكانية عقد جلسة جديدة عن السد حال طلب الأعضاء ذلك.

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