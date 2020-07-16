سد النهضة
الخميس 16 يوليو 2020 21:14

شاهد: كيف تعامل الإعلام المصري مع إعلان بدء ملء سد النهضة؟

إثيوبيا أثارت جدلا كبيرا أمس بإعلانها البدء في ملء سد النهضة لتعود وتنفي وتعتذر
رويترز
خيَّمت حالة من الصدمة على الرأي العام المصري، أمس الأربعاء، عقب أنباء عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة من دون الاتفاق مع مصر والسودان، ما يعني فشل المفاوضات وفرض إثيوبيا أمرًا واقعًا.

وأبرزت البرامج الحوارية المصرية تغريدات نفى فيها وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بدء ملء سد النهضة، وإبراز التناقض بين تصريحي الوزير الإثيوبي، وإبراز بيان الخارجية المصرية، بطلب إيضاح من الحكومة الإثيوبية.

أحمد موسى يتحدث عن الوضع القائم حول سد النهضة الإثيوبي بعد أنباء عن بدء أديس أبابا ملء السد

 

حديث الإعلام الموالي لنظام السيسي عن بدء ملء السد

وتحدث الإعلامي تامر أمين عن تضارب الأقوال الإثيوبية بشأن ملء السد، وأن انخفاض منسوب المياه في مصر والسودان ليس ناتجًا عن البدء الفعلي لملء السد، مضيفًا أن الحكومة المصرية قد حسمت الموقف، وأن وزارة الخارجية المصرية طلبت تفسيرًا واضحًا من إثيوبيا.

حديث تامر أمين عن ملابسات بدء ملء سد النهضة

ولم يختلف طرح الإعلامي نشأت الديهي عن سابقه، مؤكدًا أن الأمر لم يخرج عن السيطرة المصرية.

نشأت الديهي يناقش حقيقة بدء ملء سد النهضة

 

وشهد ملف سد النهضة، الأربعاء، ساعات عصيبة عقب إعلان أديس أبابا بدء ملء السد، مع تلميح الخرطوم لذلك، قبل أن تتراجع إثيوبيا وتنفي الأمر، وتطلب مصر منها توضيحًا عاجلًا تلاه اعتذار إثيوبي.

وتعامل الإعلام المصري المؤيد للنظام بطريقة بها شيئ من التهوين، وحيرة دون إقرار ما جاء في البيان، وقال الإعلامي أحمد موسى إن الأمر يحتاج إلى هدوء في التعامل مع الأمر.

على الجانب الآخر، تعامل الإعلام المصري المعارض على أن الأمر بات واقعًا يواجهه الشعب المصري، محملين السلطات المصرية مسؤولية "تعطيش وجفاف" الأراضي والشعب المصريين.

الإعلامي المعارض محمد ناصر يتحدث عن وقوع كارثة وبدء ملء سد النهضة

وتحدث الإعلامي معتز مطر عن كابوس يلاحق المصريين، ويتزامن مع بدء ملء سد النهضة الإثيوبي، ما يهدد الأمن المائي المصري.

الإعلامي المعارض معتز مطر متحدثًا عن "كابوس" سد النهضة

 

صور القمر الصناعي ترجح بدء ملء سد النهضة (رويترز)
صور القمر الصناعي ترجح بدء ملء سد النهضة (رويترز)

في الوقت نفسه، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المصرية تحشيدًا على الجانبين المعارض والمؤيد، كلٌّ يعبر عن آرائه بانقسام واضح بين الجانبين، إلا أن ما جمع الطرفين غضب وخوف من بدء ملء سد النهضة.

وطالب معارضون للنظام المصري بالتحرك الجاد لحماية مقدرات مصر المائية، مؤكدين أن ما حدث إنذار أخير من الجانب الإثيوبي بمضيه قدمًا وعدم الالتفات لإرادة الدولة المصرية.

وكان بيكيلي قد غرد بأن التجمعات المائية خلف سد النهضة هي تجمعات موسمية وطبيعية، وأنه من المتوقع زيادة منسوب المياه بسبب زيادة الأمطار هذا العام.

صور القمر الصناعي ترجح بدء ملء سد النهضة (رويترز)

وفي الأثناء، دعت الأمم المتحدة الدول الثلاث إلى عدم إضاعة الفرص المتبقية لحل الخلافات في ملف السد، فضلًا عن إعلان مجلس الأمن إمكانية عقد جلسة جديدة عن السد حال طلب الأعضاء ذلك.

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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