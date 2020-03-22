فيروس كورونا
الأحد 22 مارس 2020 17:20

شاهد: كيف بدا لبنان خلال "حظر التجوال الذاتي" بسبب كورونا؟

لبنان
مواقع التواصل
وثقت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدا من أجواء "حظر التجوال الذاتي" في المحافظات اللبنانية للوقاية من كورونا.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت عن "حظر تجوال ذاتي" بمعنى أن يمنع المواطنون أنفسهم من الخروج طواعية وليس بالقوة الأمنية.

وطالب إعلاميون ونشطاء بإعلان حالة منع التجوال الشامل في البلاد وقفًا للتحركات التي تشهدها بعض المناطق وتسبب خطرًا بالغًا في ظل انتشار كورونا.

ووثق مقطع فيديو، مروحيات للجيش اللبناني تناشد المواطنين عبر مكبرات الصوت الجوية، للبقاء في منازلهم.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد إلى 248.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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لبنان
فيروس كورونا
حظر تجوال

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