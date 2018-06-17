كأس العالم 2018
الأحد 17 يونيو 2018 09:30

شاهد: كيف احتفل محمد صلاح بعيد ميلاده؟

فاجأ مشجعون شيشانيون النجم المصري محمد صلاح بتورتة تزن أكثر من 100 كيلوغرام مزينة بالحذاء الذهبي احتفالًا بعيد ميلاده الـ26 برفقة أعضاء البعثة المصرية بفندق إقامتهم في غروزني أمس.

وبعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام أوروغواي، رفع احتفال عيد ميلاد نجم مصر الأول المعنويات بمناسبة عيد ميلاده وسط بهجة زملائه وأعضاء البعثة.

وأكد المشجعون أن محمد صلاح يستحق لقب "أفضل لاعب" بفضل أدائه المتميز في اللعب وارتفاع مستوى الأخلاق الرياضية، حسبما ذكرت صفحة اتحاد الكرة المصري على فيسبوك. 

المصدر
أسوشيتد برس
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مونديال روسيا 2018
كأس العالم 2018
كرة قدم
مصري

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