شاهد: كيف أوقع "يوتيوبر" بإعلامية بريطانية مثيرة للجدل؟

ونشر بيترز تغريدة، السبت الماضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها "الآن وبعد أن أصبحت كاتي هوبكينز لا تستطيع قراءة تغريدات تويتر، يمكنني أن أخبركم أنني جعلتها تحجز رحلة طيران يوم الإثنين للسفر إلى براغ من أجل الحصول على جائزة مزيفة كليًا".

وكان موقع تويتر قد أوقف حساب هوبكنز لانتهاك قواعد الموقع.

وكشف بيترز صور ومقاطع فيديو أثناء تكريمه كاتي هوبكنز، لتسليمها جائزة مزيفة تحت عنوان "حملة توحيد الأمة".

وعرض بيترز عبر قناته على "يوتيوب" بعضًا من خطابات الكراهية التي تسببت بها هوبكنز، إذ قال في تعليقه الصوتي على المقطع: "إذا كنت مسلمًا مهاجرًا، أو أما طوال الوقت، أو ببشرة سوداء اللون، أو لديك إعاقة عقلية، أو سمينًا، أو فلسطينيًا، أو لديك ملابس زفاف سيئة"، وتابع" أو في أي منطقة جغرافية فهي لا تحبك".

كما أشار عبر حسابه على موقع التواصل "إنستغرام" أنه قام بحجز رحلة طيران لها للسفر إلى براغ حيث أقيم لها الحفل المزيف.

كما كشف في تصريح لصحيفة "مترو" البريطانية أنه قام بتقليص مدة مقطع الفيديو إلى 10 دقائق، رغم أن الأمر استغرق شهرين ونصف من الإعداد، إضافةً إلى كواليس ظهورها.

وفي 2017 تسببت تغريدة مثيرة للجدل نشرتها هوبكنز بأن تفقد وظيفتها من إذاعة (LBC)، وهي أشهر الإذاعات المحلية التي تبث في لندن، كما أن المذيعة هي واحدة من أشهر الإعلاميين في بريطانيا وأكثرهم تأثيراً.

وفقدت الإذاعية البريطانية المعروفة وظيفتها كمقدمة برامج وذلك بعد التغريدة التي تضمنت تعليقا عن التفجير الذي استهدف حفلا فنياً في مانشستر وأدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

Now that Katie Hopkins can’t read Twitter, I can tell you that on Monday I made her fly to Prague to pick up a completely fake award. Video up shortly. pic.twitter.com/8EeQsQX6U3