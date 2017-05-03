حوادث
الأربعاء 3 مايو 2017 22:27

شاهد: كولومبية تبتلع آلاف الدولارات بسبب خلاف مع زوجها

نجح الجراحون في كولومبيا في استخراج نحو ستة آلاف دولار من معدة سيدة بعد أن ابتلعتها بسبب خلاف مع زوجها.

واستخرج الأطباء 57 ورقة من فئة 100 دولار من أحشاء السيدة، 30 عاما، التي قالت إنها كانت قد ادخرتها لقضاء عطلة مع زوجها.

وقال رئيس فريق الجراحين الذي أجرى العملية إنه بدا من وضع الأوراق المالية أن السيدة لم تبتلعها من أجل تهريبها وإنما تم ابتلاعها كتصرف يائس.

وأوضحت السيدة إنها ادخرت المبلغ بعد أن باعت عدة أجهزة من منزلها لتدبير مبلغ العطلة.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
كولومبيا
ابتلاع
نقود
خلافات زوجية

اقرأ أيضا

Thumbnail
مقتل وزير صومالي برصاص حرس القصر الرئاسي
Thumbnail
تيلرسون: عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لحظات رائعة للقاء الحِملان بأمهاتها
  2. شاهد: هوس التصوير يُسقط فتاة من أعلى بناية
  3. شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق
  4. شاهد: حارس يحرز هدفا لفريقه في الثانية الأخيرة من المباراة
  5. شاهد: شيف شهير يقطع يده على الهواء