الأربعاء 3 مايو 2017 22:27
شاهد: كولومبية تبتلع آلاف الدولارات بسبب خلاف مع زوجها
نجح الجراحون في كولومبيا في استخراج نحو ستة آلاف دولار من معدة سيدة بعد أن ابتلعتها بسبب خلاف مع زوجها.
واستخرج الأطباء 57 ورقة من فئة 100 دولار من أحشاء السيدة، 30 عاما، التي قالت إنها كانت قد ادخرتها لقضاء عطلة مع زوجها.
وقال رئيس فريق الجراحين الذي أجرى العملية إنه بدا من وضع الأوراق المالية أن السيدة لم تبتلعها من أجل تهريبها وإنما تم ابتلاعها كتصرف يائس.
وأوضحت السيدة إنها ادخرت المبلغ بعد أن باعت عدة أجهزة من منزلها لتدبير مبلغ العطلة.
المصدر
رويترز
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