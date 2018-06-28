شاهد: كولومبيا تعبر لدور 16 بالانتصار 1-صفر والسنغال تودع

وضع ييري مينا الكرة برأسه في شباك السنغال لتفوز كولومبيا 1-صفر في سمارا اليوم الخميس وتنتزع مكانا في دور 16 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد انهائها في صدارة المجموعة الثامنة.

وعقب 74 دقيقة من اللعب المتوتر والذي لم تسنح خلاله الكثير من الفرص، سجل مينا الهدف الحاسم برأسه إثر ركلة ركنية ليدفع الجماهير الكولومبية التي ارتدت القمصان الصفراء نحو احتفالات صاخبة في ملعب سمارا.

وتأهلت اليابان على حساب السنغال بعد الاحتكام لقاعدة اللعب النظيف بعد تساويهما في كل شيء.

وخسرت اليابان 1-صفر امام بولندا، التي خرجت بالفعل، في المباراة الثانية بينهما بالمجموعة.

ومع ذلك وفي ظل تساوي اليابان والسنغال في عدد النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، تم اللجوء للسجل الانضباطي للفريق لتقرير من هو صاحب المركز الثاني. وتفوقت اليابان ببطاقتين صفراوين أقل عن الفريق الأفريقي.