كأس العالم 2018
الأحد 17 يونيو 2018 17:29

شاهد: كولاروف يسجل ويقود صربيا للفوز 1-صفر على كوستاريكا

أحرز ألكسندر كولاروف هدفا من ركلة حرة في الدقيقة 56 ليمنح صربيا الفوز 1-صفر على كوستاريكا في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الخامسة في كأس العالم لكرة القدم في سمارا اليوم الأحد.

وسدد الظهير الأيسر الكرة بقدمه اليسرى من فوق الحائط الدفاعي في الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس كيلور نافاس ليفتتح التسجيل بعد شوط أول متكافئ.

وواجهت كوستاريكا، التي بلغت دور الثمانية في 2014، صعوبات في استغلال الفرص لإدراك التعادل مع إغلاق صربيا كل المنافذ المؤدية لمرماها كما اقتربت من التسجيل عدة مرات.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
كأس العالم 2018
صربيا
كوستاريكا

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