الثلاثاء 4 فبراير 2020 21:56
شاهد: كورونا يعزل 3 آلاف شخص في سفينة قبالة اليابان
قال مواطن بريطاني إنه تقطعت به السبل بعد محاصرته مع أكثر من ثلاثة آلاف شخص آخرين على متن سفينة سياحية قبالة سواحل يوكاهاما.
وقال المسافر البريطاني " ديفيد آبيل" إنه كان في رحلة على متن السفينة لعدة دول بينها تايوان وفيتنام وأمضى أسبوعين رائعين، قبل أن ينتهي بهم الحال في حجر صحي على متن السفينة.
وأضاف آبيل إن لديهم على متن السفينة حالة مصابة بفيروس كورونا.
واشتكى المواطن البريطاني من تحليق طائرات خاصة بالتغطية الإعلامية تصور السفينة ليل نهار "دون داع"، على حد قوله.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية