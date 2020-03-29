فيروس كورونا
الأحد 29 مارس 2020 21:01

شاهد: كورونا يحول المدن العربية الصاخبة إلى شوارع مهجورة

بعد أن اتخذت الحكومات في أغلب أرجاء الوطن العربي قرارات إغلاق وفرضت حظر التجول وألغت التجمعات العامة تحولت المدن العربية التي كانت تضج بالصخب إلى مجرد شوارع مهجورة.

فمن قلعة عمان التاريخية إلى شواطئ بيروت والأسواق القديمة في الموصل أصبحت الشوارع الخالية من المارة هي السمة المشتركة إذ لزم الزوار المعتادون والمتسوقون والمارة منازلهم.

ومع تفشي وباء كورونا المستجد فرضت بعض الحكومات حظر التجول في المدن وحظرت رحلات الطيران من البلاد وإليها في حين أعلنت حكومات أخرى حالة طوارئ صحية في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

منطقة ألعاب خالية من الأطفال في العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

وتفيد بيانات منظمة الصحة العالمية من مكتبها في منطقة شرق المتوسط إنه حتى يوم 28 مارس/آذار تأكدت 42415 حالة إصابة بالفيروس في المنطقة. من بين هذه الحالات تم شفاء 12468 حالة وتوفيت 2653 حالة.

 وإجمالًا أصاب الفيروس أكثر من 702 ألف في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 149 ألفًا.

العلم اللبناني يرفرف على كورنيش مهجور تقريبا في مدينة صور الجنوبية (رويترز)


وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

شارع رئيسي يبدو مهجورا في دبي بالإمارات (رويترز)

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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فيروس كورونا

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