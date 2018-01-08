الدوري الإسباني
الاثنين 8 يناير 2018 20:03

شاهد: كوتينيو يخضع للفحص الطبي في برشلونة

خضع لاعب برشلونة الجديد فيليب كويتينو للفحص الطبي الروتيني في إسبانيا الاثنين قبل أن يخطو أولى خطواته في ملعب كامب نو مرتديا قميص نادي برشلونة الإسباني.

وانتقل البرازيلي الدولي من نادي ليفربول الإنجليزي إلى صفوف النادي الكاتالوني بموجب صفقة تبلغ قيمتها 160 مليون يورو (192 مليون دولار)، والتي تعد أكبر صفقة يبرمها برشلونة.

ووقع كوتينيو (الاثنين) على عقد يمتد لخمسة أعوام ونصف العام، ليصبح بهذه الصفقة ضمن أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

لكن كويتينو (25 عاما) يعاني من إصابة في الفخذ سوف تحرمه من المشاركة لفريقه الجديد لفترة ثلاثة أسابيع تقريبا.

المصدر
وكالات
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برشلونة
كوتينيو
صفقة
ليفربول

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