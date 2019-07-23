الثلاثاء 23 يوليو 2019 21:06
شاهد: كنيسة لبنانية تطالب بإلغاء حفل لفرقة "مثيرة للجدل"
طالب زعماء كنيسة لبنانية بإلغاء حفل لفرقة (مشروع ليلى) الغنائية اللبنانية قائلين إن أغانيها "تمس المقدسات الدينية".
التفاصيل
- قدمت فرقة (مشروع ليلى) عروضا في مختلف أنحاء لبنان، إلا أن خططا لإقامة حفل للفرقة يوم التاسع من أغسطس/آب في مهرجانات بيبلوس الدولية بمدينة جبيل قوبلت بحملة عدائية على وسائل التواصل الاجتماعي.
- في بيان صادر أمس الإثنين، قالت مطرانية جبيل الكاثوليكية المارونية أن أغاني الفرقة "تمس بغالبيتها بالقيم الدينية".
- المطرانية: لا يليق بجبيل استضافة حفلات موسيقية "تتعارض بشكل مباشر مع الإيمان المسيحي".
- طالبت المطرانية منظمي المهرجان بإلغاء الحفل.
الفرقة الغنائية ترد
July 22, 2019
- الفرقة ردت بأنها هدف لحملة تستند إلى افتراءات وتريد النيل من حرية التعبير.
- فرقة (مشروع ليلى) قالت في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنها قدمت أغانيها في حفلات بجميع أنحاء لبنان في السابق.
- الفرقة: "من المستغرب أن تثور موجة من الاعتراضات على أغنية من هذه الأغنيات الآن، مع العلم أنها لا تسيء إلى أحد بشيء ولا تنتقص من أي من القيم والأديان".
- الفرقة الغنائية: هدفنا الارتقاء بالفن وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية... مع التأكيد على احترامنا للأديان ورموزها كافة.
- كتب الموسيقار والملحن اللبناني مارسيل خليفة على وسائل التواصل الاجتماعي يقول "الحرية لمشروع ليلى".
الحريّة لا سياج لها، إنها هي السياج— Marcel Khalife (@Marcel_Khalife) July 23, 2019
الحريّة لا ضابط لها، إنها هي الضابط
الحريّة لا حامي لها، إنها هي الحامي
ما وراء المجتمع والدين والدولة والوطن هناك الانسان، الحريّة هي الانسان. الصمت لم يعد ممكناً في هذه الأرض الطافحة بالعار ولا شيء يقتل كالعار. الحريّة لمشروع ليلى! pic.twitter.com/5aZsDbYkvS
خلفيات
- تضم الفرقة، التي قدمت عروضا أيضا في الولايات المتحدة وأوربا، مغنيا يجاهر بمثليته الجنسية.
- أثارت أغاني (مشروع ليلى) جدلا في المنطقة من خلال كلمات تتناول الاضطهاد والطبقية والطائفية و"رهاب المثلية".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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