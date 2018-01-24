الأربعاء 24 يناير 2018 22:08
شاهد: كميات ضخمة من النقود تتناثر على طريق سريع بأمريكا
توقفت حركة السيارات على أحد الطرق السريعة الرئيسية في ولاية إلينوي الأمريكية نتيجة لحادث بين سيارتين إحداهما مخصصة لنقل الأموال.
وتناثرت أوراق النقود على مساحة كبيرة، مما استغرق أكثر من ساعة لجمعها من قبل العاملين وأفراد الشرطة.
وقالت الشرطة إن سائق شاحنة الأموال كان يسير بسرعة عالية وفقد السيطرة على السيارة مما تسبب في اصطدامه بالجدار الجانبي للطريق ثم اصطدامه بسيارة أخرى.
ولم يصب أحد في الحادث حسب تقرير الشرطة.
وكانت الشاحنة تحمل أموالا تم تحصيلها من أجهزة القمار.
المصدر
أسوشيتد برس
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