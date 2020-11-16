روسيا
الاثنين 16 نوفمبر 2020 13:36

شاهد: كلب ينتظر صاحبه 11 عاما منذ وفاته في حادث سير

حاول البعض الاعتناء بالكلب وتبنيه إلا أنه كان يهرب من منازلهم في كل مرة
حاول البعض الاعتناء بالكلب وتبنيه إلا أنه كان يهرب من منازلهم في كل مرة
مواقع التواصل
رغم وفاة صاحبه في حادث سير عام 2009، إلا أن الكلب الذي يطلق عليه اسم "ميشا" ظل يتجول طوال 11 عاما بالقرب من مكان الحادث انتظارا لقدومه.

واعتاد ميشا الذهاب مع صاحبه إلى الصيد، ولكن ذات يوم صدمت إحدى السيارات مالك الكلب، مما أدى إلى وفاته على الفور في مدينة توبولسك الروسية، بينما ظل الكلب ولم يغادر المكان، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبالرغم من محاولة بعض الناس الاعتناء به وتبنيه، إلا أنه كان يهرب من منازلهم في كل مرة، ولا يسمح لأي شخص أن يقترب منه، رافضا حتى الأكشاك التي يبنيها العمال له والطعام الذي يجلبه السكان إليه.

وقال أحد السكان المحليين "كانت هناك محاولات تبني الكلب عدة مرات، وفي كل مرة كان ميشا يمتنع عن الأكل والشرب ويصاب باكتئاب شديد  ولا يتوقف عن العواء والأنين".

وعلى الرغم من لطف كل من حوله، إلا أن ميشكا ليس معتادًا على الاهتمام، فهو يأخذ الطعام دائمًا بحذر، وأحيانًا يهرب من سائقي السيارات.

وقالت الطبيبة البيطرية سفيتلانا سولوفيو "الجميع يحاول أن يطعمه ويعطيه الاهتمام ولكنه خائف، إنه يخشى الناس" الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق لقب "هاتشيكو" على ميشا، تيمنا بالكلب هاتشيكو الذي انتظر صاحبه البروفيسور الياباني المتوفى 10 سنوات.

وبحسب تقرير لقناة  "mbn360" الروسية، فإن الكلب بدأ أخيرا، وبشكل تدريجي، في التعود على الاهتمام وقبول الطعام من أيدي الغرباء، كما قام العمال ببناء كشك دافئ للكلب الذي يأتي إليه الأطباء البيطريون للاطمئنان على صحته بشكل دوري.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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