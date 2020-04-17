أزمة كورونا
الجمعة 17 أبريل 2020 14:25

شاهد: كلب ينتظر صاحبه المصاب بكورونا أمام المستشفى لأيام

يواصل كلب الانتظار منذ 5 أيام أمام إحدى المستشفيات التركية التي يرقد فيها صاحبه بقسم العناية المركزة للعلاج.

ونقلت سيارة الإسعاف المواطن التركي، أوندر سولو، قبل 5 أيام لإحدى المستشفيات بمدينة بارتين، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه شمالي البلاد، بسبب مشاكل صحية يعاني منها، وهو يرقد في العناية المركزة منذ ذلك الحين.

الكلب الذي كان يعتني به سولو، وهو من سلالة المسترد الذهبي، أخذ يركض خلف سيارة الإسعاف وهي تنقله للمستشفى، حتى وصل إليها، ومنذ ذلك الحين وهو يرقد أمام بابها بانتظار خروج صاحبه ويأبى مغادرة المكان.

في المقابل يقوم بعض العاملين بالمستشفى بتقديم الطعام للكلب بشكل يومي، وهم فرحين بمدى وفائه لصاحبه المريض.

وفي حديث للأناضول، قال أحمد راميس أوزتكين، أحد فني الأشعة بالمستشفى، إن الكلب لم يغادر المكان منذ أن أتى خلف سيارة الإسعاف التي أقلت صاحبه للعناية المركزة.

وتابع قائلا "نحن لا نعرف اسم الكلب، لكننا أطلقنا عليه اسم الشجاع، ونقوم بتلبية كافة متطلباته بشكل يومي ونعتني به، وهو يواصل الانتظار بالمكان ليل نهار".

المصدر
الأناضول

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