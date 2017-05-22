طرائف
الاثنين 22 مايو 2017 23:15

شاهد: كلب يقود سيارة أطفال

أظهر مقطع فيديو طريف كلبا يقود سيارة لعبة للأطفال، فيما بدا أحد الأطفال مندهشا بشدة من المشهد عندما وجد الكلب يقود السيارة بجواره.

وكانت الأم تحاول التقاط صورة لطفلها وهو في سيارته اللعبة التي يجرها والده، ليأتي الكلب بعربته مرتديا نظارة شمسية ويمنعها من التقاط الصورة في مشهد طريف.

وكان الفيديو قد نشر على حساب بعنوان NapkinApocalypse على موقع إنستغرام، وهو حساب تهتم صاحبته Courtney Jaedke بالحيوانات، وتشارك عددا من الصور والفيديوهات الطريفة عن الحيوانات التي تربيها في منزلها مع شريكها، كما أن كلبهما لديه حساب أيضا على نفس الموقع بعنوان Pamlovesferrariboys يحتوي على عدد من الصور والفيديوهات له.

المصدر
الجزيرة مباشر
ديلي ميل
كلمات مفتاحية
كلب
طفل
غرائب
إنستغرام

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: مخترع يتحدى الجاذبية على طريقة "آيرون مان"
Thumbnail
شاهد: نائب إسرائيلي"يتسلل" لاستقبال ترمب لالتقاط سيلفي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة