تركيا
الاثنين 17 فبراير 2020 23:43

شاهد: كلب يقتحم الملعب خلال مباراة في الدوري التركي

توقفت إحدى المباريات كرة القدم في تركيا لعدة دقائق بعد أن اقتحم كلب أرض الملعب، فيما كان أحد الفريقين يستعد لتنفيذ مخالفة.

وبذل حكم المباراة، التي جرت ضمن دوري الدرجة الثانية، مجهودا كبيرا لإخراج الكلب من الملعب، لكن الأخير بدا متمسكا بالكرة وسعيدا باللعب بها.

وحاول أحد اللاعبين خداع الكلب برمي كرة إلى خارج الملعب. وبالفعل خرج الكلب مسرعا خلف الكرة، لكنه سرعان ما عاد إلى أرض الملعب مجددا.

وفي النهاية اضطر أحد اللاعبين لحمل الكلب والخروج به من أرض الملعب إلى خلف السياج الحديدي المحيط بها وتركه هناك.

وانتهت المباراة بفوز فاتح كاراجومروك 2-1 على جيرسونسبور.

المصدر
رويترز
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