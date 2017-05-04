حيوانات
الخميس 4 مايو 2017 11:10

شاهد: كلبة تفر من المأوى لتجمع صغارها

قادت كلبة أم فريق إنقاذ خلفها بعد أن وفرت لها سيدة امريكية المأوى، لتجوب بلدة لإنقاذ صغارها العشرة التي وضعتهم قبل أيام.

وأنقذت كريستل وودوارد (33 عاما) من ولاية كاليفورنيا الأمريكية الكلبة التي تركت دون رعاية، إلا أن الكلبة الأم ظلت تهرب مرارا من المأوى التي وضعت به.

ومع إصرار الكلبة على الهرب، تتبعها فريق إنقاذ كامل لمسافة أكثر من ثلاثة كيلومترات لتجمع صغارها العشرة من تحت أرضية مبنى خشبي مهجور.

وجابت الكلبة البلدة بأكملها قبل أن توصل الفريق لجرائها الرضع.

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية
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كلبة
إنقاذ
أمريكا

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