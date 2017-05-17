الأربعاء 17 مايو 2017 12:59
شاهد: كلاب تحطم سيارة للانقضاض على قط
أظهرت لقطات كاميرا مراقبة تمزيق مجموعة غاضبة من الكلاب لسيارة بعد اختباء قط كانوا يطاردونه تحت السيارة.
وبدا في التسجيل المصور مجموعة صغيرة من كلبين أو ثلاثة يحومون حول السيارة ويشمون أثر القط.
وبعد لحظات، وصلت مجموعة أخرى من الكلاب وبدأوا في تحطيم السيارة المتوقفة.
وتظهر اللقطات الكلاب وهي توحد جهودها وتنشب أنيابها في الصدام الأمامي للسيارة محاولة انتزاعه.
وواصل القطيع الغاضب تحطيم السيارة دون أن يبدو أي أثر للقط.
المصدر
الجزيرة مباشر
ديلي ميل