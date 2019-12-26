ظواهر فلكية
الخميس 26 ديسمبر 2019 08:43

شاهد: كسوف حلقي نادر للشمس وناسا تصفه بالأجمل والأكثر خطورة

كسوف حلقي نادر للشمس صباح الخميس
مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك
بدأ مع شروق شمس اليوم الخميس كسوف نادر للشمس يُرى جزئيا بمعظم الدول العربية، وتسمى هذه الظاهرة بالكسوف الحلقي وهي تحدث عندما يكون القمر في الجزء البعيد من مداره البيضاوي حول الأرض.

ويحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون القمر الجديد بعيدًا جدًا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم، وهو ما يدفع الكثيرين إلى وصف هذه الظاهرة باسم "حلقة النار".

وسيكون الحدث مرئيًا في قطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان والهند وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام، وغرب أستراليا وشرق إفريقيا وأوربا الشرقية.

ونقلت مجلة "سكاي آت نايت" العلمية، تحذير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وقالت "إنه أجمل كسوف شمسي جزئي، لكنه أيضا الأكثر خطورة"، مشيرة إلى أن جميع مراقبين الظاهرة بحاجة إلى ارتداء نظارات الكسوف الشمسي.

وبهذا يكون الكسوف الحلقي الشمسي الحدث الفلكي الأخير في عام 2019، ومن المتوقع أن يأتي الكسوف الحلقي الشمسي التالي في 21 يونيو/يونيو من العام المقبل، تزامنا مع الانقلاب الصيفي، وسيتمكن سكان إفريقيا وآسيا وضيوفهم من رؤيته.

والكسوف ظاهرة طبيعية ناجمة عن عبور القمر أمام قرص الشمس فيحجب أشعتها عن بعض سكان الأرض، ولا يتكرر الكسوف كل شهر لأن مدار القمر حول الأرض مائل عن مدار الأرض حول الشمس، لذا يعد وقوعه حدثا نادرا.

ويتشابه الكسوف الكلي والكسوف الحلقي في أن القمر بكليهما يتوسط قرص الشمس، لكنه يغطيها بشكل كامل في الأول، ويترك حوله حلقة منيرة منها في الثاني، ولذلك يدعى كسوفًا حلقيًا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء القطرية
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فلك
كسوف نادر
الشمس
القمر
كسوف حلقي
حلقة النار
دول عربية
الخليج

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