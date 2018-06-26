كأس العالم 2018
الثلاثاء 26 يونيو 2018 23:54

شاهد: كرواتيا تهزم ايسلندا 2-1 وتحقق العلامة الكاملة في مونديال روسيا

حققت كرواتيا العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة لكأس العالم 2018 في روسيا بعد فوزها على ايسلندا 2-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة.

وأنهى الهدف المتأخر لإيفان بريشيتش أول مشاركة لايسلندا في نهائيات كأس العالم. وأضاعت ايسلندا سلسلة من الفرص في بداية اللقاء لكنها تأخرت في الشوط الثاني بفضل هجمة خطيرة من لاعب وسط كرواتيا ميلان باديل قبل أن يتعادل جيلفي سيجوردسون لايسلندا من ركلة جزاء في الدقيقة 76 ليفسح المجال لنهاية مثيرة للقاء.

وفازت الأرجنتين 2-1 على نيجيريا في اللقاء الاخر بالمجموعة ذاتها وهو ما كان يعني أن ايسلندا يمكنها التأهل بالفوز اليوم لكن الفريق تلقى الهزيمة عندما سدد بريشيتش في الزاوية البعيدة للمرمى في الدقيقة 90.

وستلتقي كرواتيا مع الدنمارك في دور 16 بينما ستلعب الأرجنتين أمام فرنسا.

واستهل منتخب كرواتيا مشواره في البطولة بالفوز على نيجيريا 2-صفر ثم هزم الأرجنتين 3-صفر. أما منتخب ايسلندا فبدأ مشواره بالتعادل مع الأرجنتين 1-1 ثم خسر أمام نيجيريا صفر-2.

المصدر
رويترز
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كأس العالم 2018
كرواتيا
أيسلندا

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