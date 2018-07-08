كأس العالم 2018
الأحد 8 يوليو 2018 00:09

شاهد: كرواتيا تتأهل لنصف نهائي المونديال وتنهي الحلم الروسي

تأهل المنتخب الكرواتي (السبت) إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وأنهى الكروات المغامرة الروسية بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بذلك، ستلعب كرواتيا مع إنجلترا يوم الأربعاء المقبل في المربع الذهبي للبطولة العالمية.

وتقدم دينيس تشيرشيف لأصحاب الأرض بهدف رائع من تسديدة هائلة في الدقيقة 31 لكن أندريه كراماريتش أدرك التعادل من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ماريو مانزوكيتش بعدها بثماني دقائق.

وفي الوقت الإضافي الأول بدا أن المدافع دوماجوي فيدا أحرز هدف الفوز عندما حول تمريرة عرضية للقائد لوكا مودريتش من ركلة ركنية في الدقيقة 101 إلا أن ماريو فرنانديز أدرك التعادل بضربة رأس أيضا قبل نهاية الوقت الإضافي الثاني بخمس دقائق.

وأهدر فرنانديز وفيودور سمولوف ركلتي ترجيح لروسيا مقابل واحدة من ماتيو كوفاتشيتش في صفوف كرواتيا قبل أن يسجل إيفان راكيتيتش ركلة الفوز.

المصدر
وكالات
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روسيا
كرواتيا
كأس العالم 2018
كرة القدم
المونديال
مودريتش
مانزوكيتش
الساحرة المستديرة

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