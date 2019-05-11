شاهد: "كانوتيه" يطلق حملة لبناء مسجد في إشبيلية الإسبانية

لاعب كرة القدم فريدريك عمر كانوتيه الأوربية - أرشيف

أطلق لاعب كرة القدم فريدريك عمر كانوتيه، مالي الجنسية، حملة لدعم بناء مسجد في مدينة إشبيلية الإسبانية.

التفاصيل: كانوتيه، الذي يلعب في نادي إشبيلية الإسباني أوضح في مقطع فيديو مترجم للعربية نشره الجمعة، أنه انضم لنادي إشبيلية في الفترة ما بين 2005-2012، وأنه يرغب في مساعدة مسلمي المدينة في بناء مسجد ومركز ثقافي إسلامي في المدينة.

كانوتيه دعا الجميع للمشاركة في دعم الحملة.

اللاعب المالي أشار إلى أن المدينة لم تشهد بناء مسجد واحد منذ 700 عام.

كانوتيه أضاف أنه فخور بأن يكون جزءا من مشروع بناء مسجد في المدينة، والتي ستكون مثالا على نور الإسلام.

كانوتيه: كلنا نعلم أن لاعباً واحداً لا يمكنه الفوز بمباراة لكرة القدم، انضموا لفريقنا لأننا نحتاج إلى دعمكم. Big thanks to @sevilla__q8 for translating it for our Arab brothers & sisters.



Also with instructions on how to donate. 👇🏽 great work 🤲🏽@MezquitaSevilla #SevilleMosque https://t.co/EMN5kZxtrp — Fred Oumar KANOUTÉ (@FredericKanoute) May 7, 2019 خلفيات: دفع كانوتيه عام 2007 مبلغ 500 ألف دولار للإبقاء على مسجد كان مهدداً بالهدم، بحجة أن عقد الأرض التي يقع عليها قد انتهى، ليصبح متاحاً لاستخدامه لأي مشاريع أخرى في ذلك الوقت.

فردريك كانوتيه، مالي الأصل مواليد مدينة ليون الفرنسية في 1977، وهداف نادي إشبيلية الإسباني، وحصد معه في موسمي 2006 و2007 كأس الاتِحاد الأوربي.

شارك كانوتيه، مرتين في نهائيات بطولة أمم أفريقيا في 2004، وفاز منتخب مالي بالمركز الرابع، وحصد لقب الهداف.

عام 2009 وفي واقعة هي الأولى في الملاعب الإسبانية، عبر كانوتيه عن تضامنه مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فبعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه إشبيلية في مباراته أمام ديبورتيفو لاكورونيا، رفع كانوتيه قميصه ليظهر اسم فلسطين منقوشا عليه بعدة لغات أبرزها العربية. بعد أن لعب مع منتخب فرنسا للشباب تحت سن 21 عاما، ولم يتم ترشيحه للعب ضمن المنتخب الأول، قرر كونتيه عام 2004 اللعب لصالح منتخب مالي.