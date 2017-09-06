علوم وتكنولوجيا
الأربعاء 6 سبتمبر 2017 12:16

شاهد: كاميرا طبية تكشف جسم الإنسان من الداخل

طوَّر علماء في جامعتي إدنبره وهيريوت وات في إسكتلندا، كاميرا طبية جديدة تكشف جسم الإنسان من الداخل وتصور أعضاءه، وذلك لمساعدة الأطباء على تتبع الأدوات الطبية داخل الجسم.

الجهاز الجديد عتمد على اكتشاف مصادر الضوء داخل الجسم البشري، مثل الطرف المضيء الملحق بأنبوب المنظار الطويل والمرن، وبالتالي فهو يستطيع تصوير أعماق جسم الإنسان من خلال تتبع مصدر الضوء داخل الجسم.

وحتى الآن تم استخدام الأشعة السينية أو طرق أخرى مكلفة لتعقب المعدات الطبية أثناء إجراء الفحوصات والتشخيص والعلاج.

وقال البروفسور كيف داليوال، رئيس قسم تكنولوجيا الرعاية الصحية في جامعة ادنبره، إن هذه التكنولوجيا ستمكن الأطباء والجراحين من أن يكونوا أكثر دقة خلال الفحوصات أو العمليات الطبية داخل جسم الإنسان.

وقد أظهرت الاختبارات المبكرة أن نموذج الجهاز الجديد يمكنه تتبع مصدر ضوء خلال 20 سنتيمترًا للأنسجة في ظل الظروف العادية.

المصدر
رويترز
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