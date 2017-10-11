الصين
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 12:16

شاهد: كاميرا ترصد لحظة انقلاب حافلة وتطاير ركابها

تداولت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بالصين، تسجيلًا مصورًا التقطته كاميرا مراقبة على متن إحدى الحافلات في مقاطعة هونان، يرصد لحظة انقلاب الحافلة وركابها في حادث غريب.

والتقطت الكاميرا لحظة انقلاب الركاب عندما انحرفت سيارة فجأة نحو الجانب الأيسر للحافلة وحاول السائق تجنب الاصطدام بها لكنه فشل وانقلبت الحافلة على جانبها الأيمن.

وأظهر الفيديو سيارة بيضاء تحطمت في جانب الحافلة الأيسر، وحاول سائق الحافلة الحفاظ على توازنها ولكنه فقد السيطرة، ما تسبب في انقلاب الحافلة على الجانب الأيمن.

وقامت كاميرا أخرى على متن الحافلة بتصوير الركاب –غالبيتهم كانوا نائمين- وهم يتطايرون ويسقطون نحو الجانب الأيمن بينما تنقلب الحافلة.

ووقع الحادث، الأحد الماضي، وأصيب شخص واحد بجروح، وما زال التحقيق جاريا.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
حادث غريب
انقلاب حافلة
تحطم سيارة
تطاير الركاب
سقوط
كاميرا مراقبة

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