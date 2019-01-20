شاهد: كارثة إنسانية تضرب غزة بعد توقف ستة مستشفيات

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من حدوث "كارثة إنسانية" بعد توقف ستة مستشفيات رئيسية في القطاع عن العمل بسبب نقص في الوقود اللازم لتشغيل المولدات داخل المستشفيات.

كارثة إنسانية مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال المخصص لمرضى السرطان بغزة محمد أبو سلمية: نحذر من كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة بقطاع غزة نتيجةً توقف خمسة مستشفيات إضافية.

أبو سلمية: المستشفيات المتوقفة تضم خدمات تخصصية وتمثل عصب المنظومة الصحية، ويعتمد على خدمتها مئات المرضى.

أبو سلمية: لأول مرة منذ فرض الحصار على قطاع غزة نقف عاجزين عن بذل جهد آخر يتيح لتلك المولدات الكهربائية العمل لساعات أخرى تبعد كابوس توقف العديد من الخدمات الصحية التخصصية في مستشفيات الصحة. المستشفيات التي توقفت عن العمل هي الرنتيسي ومستشفى النصر للأطفال ومستشفى العيون ومستشفى الطب النفسي ومستشفى أبو يوسف النجار، بعد مستشفى بيت حانون الأسبوع الماضي.

وزارة الصحة: لا يمكن التنبؤ بانفراجة حقيقة وخطوات جادة لتفكيك حلقات الأزمة وحماية الحقوق العلاجية للمرضى في ظل حالة الصمت المطبق. خلفية يعاني قطاع الصحة في غزة، مثل باقي قطاعات الحياة الأخرى، جراء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 سنة.

الوزارة تقول إن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريًا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح ما بين ثماني ساعات و12 ساعة يوميا.