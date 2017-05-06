السبت 6 مايو 2017 18:35
شاهد: قيادي في حماس يؤذن في أذن حفيده عبر الهاتف من محبسه
نشرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" مقطعا مصورا للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ حسن يوسف الأسير في سجون الاحتلال يؤذن في أذن حفيده المولود الجديد عبر الهاتف.
ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي الشيخ حسن يوسف القيادي بحركة حماس في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2015 بعد اقتحام منزله ببلدة بيتونيا (غرب رام الله)، وشمل الاقتحام منزل أحد المتهمين بتنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة.
واعتقلت سلطات الاحتلال الشيخ حسن يوسف ما يزيد على 15 مرة، قضى خلالها سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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