تركيا والعراق
الجمعة 19 يونيو 2020 15:25

شاهد: قوات خاصة من الجيش التركي تدمر مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

قوات خاصة من الجيش التركي تشارك في الهجوم على مواقع حزب العمال الكردستاني
مواقع التواصل
نشرت وزارة الدفاع التركية مقاطع فيديو تظهر أفراد من قواتها الخاصة في جبال منطقة هفتانين شمالي العراق.

وقالت الوزارة إن القوات الخاصة التركية تشارك في تدمير عدد من ملاجئ مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

وترصد مقاطع الفيديو المنشورة لحظات ضرب تلك الأهداف من قبل القوات الخاصة.

وأشارت الوزارة في تغريدتها إلى أن العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط له.

وفجر الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء عملية "مخلب النمر" في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، ضد قوات حزب العمال الكردستاني.

وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات على تويتر إن عددا من قوات الصاعقة التركية، مدعومة بالمروحيات والطائرات النفاثة والطائرات المسيرة، عبرت الحدود إلى داخل هفتانين، التي تقع في عمق 15 كيلومترا داخل الأراضي العراقية.

وفي بيان أصدرته لاحقا، أكدت الوزارة أنه تم قصف أكثر من 150 هدفا بالمدفعية وراجمات الصواريخ، مشيرة إلى أن القوات الخاصة شنت عمليات برية وجوية في مناطق محددة عقب التمهيد بالقصف المدفعي.

كما أكدت أن وحدات المدفعية التركية المتمركزة في المنطقة أصابت بنجاح الأهداف التي حددتها قبل بدء العملية.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن عملية "مخلب- النمر" تأتي ردا على عمليات إطلاق النار الاستفزازية المتكررة على المناطق والمخافر التركية.

وأضافت أن العملية نابعة من حق تركيا في الدفاع المشروع عن أراضيها، كما أنها تأتي في إطار القوانين الدولية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية شمالي العراق ضد حزب العمال الكردستاني، بعد عملية "مخلب النسر" التي انطلقت، فجر الإثنين الماضي، والتي استهدفت معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك بشمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية آنذاك إن العملية تأتي ردا على هجمات شنها مسلحو حزب العمال الكردستاني، واستهدفت إحدى الهجمات حافلة تقل عمالا في ولاية "وان" (جنوب شرقي تركيا)، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة ثمانية آخرين.

يذكر أن حزب العمال يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات ويحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، ويشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.

المصدر
وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي

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