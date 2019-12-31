الصراع في ليبيا
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 23:16

شاهد: قوات حفتر تقصف مسجدا في طرابلس

آثار قصف قوات حفتر لأحد المساجد في طرابلس
بثت قناة فبراير الليبية مقطع فيديو لما قالت إنها أثار قصف أحد المساجد أثناء أداء الصلاة في العاصمة طرابلس من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

لمشاهدة الفيديو: اضغط على هذا الرابط.

كما نشر المركز الإعلامي التابع لعملية بركان الغضب صورا تظهر أثار الدمار الذي لحق بشارع ولي العهد في العاصمة طرابلس.

وقال المركز في تغريده له على حسابه في تويتر إن قذيفة عشوائية تابعة لقوات حفتر سقطت على الشارع وأدت لإصابة عدد من المواطنين في المنطقة كحصيلة أولية.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق(المعترف بها دوليا)، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شن خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق، وتنديد دولي واسع.

والإثنين، دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعية العامة للبرلمان إلى عقد اجتماع طارئ يوم 2 يناير/ كانون الثاني القادم لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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