الأحد 3 سبتمبر 2017 15:14
شاهد: قوات الأمن الهندية تفسد على مسلمي كشمير فرحتهم بالعيد
اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الهندية ومتظاهرين مسلمين بعد أداء صلاة عيد الأضحى في مدينة سرينغار الواقعة بالجزء الهندي لإقليم كشمير (السبت).
وكان عشرات الآلاف من المسلمين قد تجمعوا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير لأداء صلاة عيد الأضحى والاحتفال به، إلا أن الاشتباكات اندلعت بعد الصلاة أفسدت فرحة المسلمين بالعيد، بعد أن أطلقت قوات الأمن الهندية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.
ويشهد إقليم كشمير اضطرابات بصفة دورية في الجزء الخاضع للهند من الإقليم.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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