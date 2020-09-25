مظاهرات مصر
الجمعة 25 سبتمبر 2020 00:24

شاهد: قوات الأمن المصرية تطلق النار على متظاهرين يطالبون برحيل السيسي

أظهر مقطع فيديو لحظة قيام قوات الأمن المصرية بإطلاق النار على المتظاهرين في قرية "كفر قنديل" بمحافظة الجيزة.

ويظهر في الفيديو عدد من المتظاهرين وهم يواجهون طلقات رصاص تطلقها قوات الأمن أثناء فض المظاهرة أمس الأربعاء، كما يظهر الفيديو عناصر من قوات الأمن وهم يطلقون النار على المتظاهرين.

وخرجت مظاهرات الخميس في عدد من المدن والقرى المصرية لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي دعوات التظاهر ضد السيسي، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

وفي ظل دعوات باستئناف التظاهر في مصر، يواصل وسم (#جمعة_الغضب_25_سبتمبر) تصدره قائمة الوسوم الأعلى تداولا على مواقع التواصل لليوم الثاني على التوالي.

ومنذ الأحد 20 سبتمبر/أيلول تتظاهر أعداد من المصريين ليلا في عدد من المحافظات والقرى المصرية، وذلك رغم إجراءات القمع واعتقال المئات بحسب محامين وحقوقيين.

وبحسب مراقبين فإن رقعة هذه الاحتجاجات آخذة في الاتساع جغرافيا، إذ شملت المسيرات حتى الآن عدة مناطق بمحافظات القاهرة، والجيزة، والسويس، والمحلة، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان.

وشهدت بعض المناطق وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعدما هاجمتهم القوات وأطلقت قنابل الغاز عليهم لتفرقتهم.

المصدر
الجزيرة مباشر

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