تركيا
الخميس 22 أكتوبر 2020 12:59

شاهد: قوات الأمن التركية تقتحم مقرات لتنظيم الدولة في إسطنبول

شنت قوات الأمن في مدينة إسطنبول التركية الأربعاء، عملية أمنية لما قالت إنها مقرات لمنتمين لـ "تنظيم الدولة".

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التركية عن مصادر أمنية قولها إن فرق إدارة شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام في إسطنبول بدأت عملية امنية لضبط المشتبه في قيامهم بتنفيذ أنشطة باسم التنظيم.

وأشارت المصادر إلى أن العملية الأمنية تشارك فيها وحدات العمليات الخاصة، حيث تستهدف عددًا من العناوين المحددة من قبل لعدد من المشتبه بهم.

وتابعت أن قوات الأمن ضبطت عددا كبيرا من المشبه بهم، بينما تتواصل العملية لضبط آخرين.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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