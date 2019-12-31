شاهد: قناة سعودية تلجأ للتنجيم لمعرفة مستقبل أردوغان

سخر متابعون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي من قيام قناة "إم بي سي مصر" السعودية باستضافة إحدى المنجمات، للحديث عن توقعاتها للعام الجديد.

وسأل المذيع عمرو أديب سيدة تدعى "بسنت يوسف" تقدم نفسها باعتبارها خبيرة فيما يسمى "علم التارو" عن توقعاتها لمستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لترد الأخيرة بأن الأخير سيواجه صعوبات كبيرة خلال العام القادم، وأنه سيواجه بعض الحظ الجيد، لكن لن يستمر ذلك كثيرا، وأنه "سيحاسب"، على حد زعمها.

بسنت يوسف خبيرة التارو عن حظ أردوغان في 2020: الراجل ده هيتبهدل#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/IRksOkYxCD — MBC مصر (@mbcmasr) December 30, 2019

وليست هذه المرة الأولى التي تزعم فيها نفس المنجّمة ذلك عن الرئيس التركي، إذ سبق أن زعمت في نهاية العام الماضي أن أردوغان سيواجه مصاعب وتحديات لن يستطيع مواجهتها أو التغلب عليها.

وفي فبراير/ شباط من نفس العام، قالت إنه من المحتم أن يرحل في عام 2019 لأنه يواجه مشكلات كبيرة.

وانتقد نشطاء إنفاق الأموال لإنتاج حلقات تلفزيونية تتحدث عن الخرافات، وسخر آخرون من لجوء القناة إلى التنجيم لمواجهة الرئيس التركي، خاصة مع توتر العلاقات بين الرياض وأنقرة بسبب ملفات عدة ، أبرزها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية عام 2018.

قبل 14 قرناً نهانا الإسلام عن السحرة والعرافين، المتخلف @Amradib في الوقت الذي تنتج فيه تركيا سيارة كهربائية مشغول بالتنجيم في مستقبل أوردوغان مع إحدى الساحرات، من إحراق الساحرات إلى الاحتفال بهن @mbc1 بأموال دولة التوحيد #السعودية مدرسة في التخلف والانحطاط! https://t.co/tBKTXG0Ee0 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) December 31, 2019

قناة #mbc، التي مؤسسوها وتمويلها من بلاد العقيدة السلفية، والحرمين الشريفين، تلجأ إلى المنجّمين والعرّافين لاستشراف ما لدى #أردوغان و #الإخوان من حظوظ (بزعمهم) في عام 2020.

"وعنده مفاتحُ الغيب لا يعلمها إلا هو".

"فقل إنما الغيب لله، فانتظروا إني معكم من المنتظرين".#أبق_الأمل_حيا pic.twitter.com/ZRWIwKXGx9 — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) December 31, 2019