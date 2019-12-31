وسائل إعلام
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 19:04

شاهد: قناة سعودية تلجأ للتنجيم لمعرفة مستقبل أردوغان

حلقة من برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر
مواقع التواصل
سخر متابعون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي من قيام قناة "إم بي سي مصر" السعودية باستضافة إحدى المنجمات، للحديث عن توقعاتها للعام الجديد.

وسأل المذيع عمرو أديب سيدة تدعى "بسنت يوسف" تقدم نفسها باعتبارها خبيرة فيما يسمى "علم التارو" عن توقعاتها لمستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لترد الأخيرة بأن الأخير سيواجه صعوبات كبيرة خلال العام القادم، وأنه سيواجه بعض الحظ الجيد، لكن لن يستمر ذلك كثيرا، وأنه "سيحاسب"، على حد زعمها.

وليست هذه المرة الأولى التي تزعم فيها نفس المنجّمة ذلك عن الرئيس التركي، إذ سبق أن زعمت في نهاية العام الماضي أن أردوغان سيواجه مصاعب وتحديات لن يستطيع مواجهتها أو التغلب عليها.

وفي فبراير/ شباط من نفس العام، قالت إنه من المحتم أن يرحل في عام 2019 لأنه يواجه مشكلات كبيرة.

وانتقد نشطاء إنفاق الأموال لإنتاج حلقات تلفزيونية تتحدث عن الخرافات، وسخر آخرون من لجوء القناة إلى التنجيم لمواجهة الرئيس التركي، خاصة مع توتر العلاقات بين الرياض وأنقرة بسبب ملفات عدة ، أبرزها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية عام 2018.

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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