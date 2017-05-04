الخميس 4 مايو 2017 19:46
شاهد: قميص برقم جديد لرونالدو
احتفل نادي ريال مدريد الإسباني بالهدف رقم 400 الذي يسجله لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال 399 مباراة خاضها ضمن صفوفه.
وقام فلورينتينو بيرير رئيس النادي الملكي بإهداء رونالدو قميصا جديدا يحمل الرقم 400.
وسجل رونالدو ثلاثية في مرمى أتليتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي أبطال أوربا.
وثار جدل بشأن تسجيل رونالدو لهذا العدد من الأهداف بسبب هدف يعود لعام 2010. ويقول رونالدو إنه سجل الهدف، لكن تم تسجيل الهدف رسميا باسم المدافع بيبي.
المصدر
رويترز
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