قطر وإثيوبيا
الثلاثاء 11 أبريل 2017 01:10

شاهد: قمة قطرية إثيوبية لبحث التعاون المشترك

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مولاتو تيشومي رئيس جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، في القصر الوطني بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تنميتها وتطويرها، كما تم تبادل الآراء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لأمير دولة قطر، ومن الجانب الإثيوبي عدد من الوزراء.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء القطرية
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قطر
الأمير تميم بن حمد آل ثاني
إثيوبيا
مولاتو تيشومي

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