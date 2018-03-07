الأربعاء 7 مارس 2018 22:49
شاهد: قطر والناتو تدشنان استراتيجية عسكرية ثنائية
وقعت دولة قطر وحلف شمال الأطلسي اتفاقية تعاون في المجالات العسكرية والأمنية في مقر الحلف في بروكسل.
جرى التوقيع خلال مباحثات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الأمين العام لحلف النيتو ينس ستولتنبرغ. وقال أمير قطر إن حلف شمال الأطلسي وقطر يدشنان استراتيجية عسكرية ثنائية لترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.
وأضاف في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" " ستعزز الاتفاقية التي وقعت اليوم جهود قطر والحلف في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه عالمنا".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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