كأس آسيا لكرة القدم
الثلاثاء 22 يناير 2019 23:20

شاهد: قطر تهزم العراق وتصعد لدور 8 بكأس آسيا للقدم

واصلت قطر مسيرتها في كأس آسيا لكرة القدم وفازت 1-صفر على العراق لتتأهل إلى دور الثمانية في البطولة.
التفاصيل:
  • انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تمكن بسام الراوي مدافع قطر من تسجيل هدف اللقاء الوحيد من ركلة حرة في الدقيقة 62.
  • هذا هو الفوز الرابع على التوالي لقطر ولم تستقبل أي هدف بعدما تفوقت في دور المجموعات على لبنان (2-صفر) وكوريا الشمالية (6-صفر) والسعودية (2-صفر) وأحرزت خلالها عشرة أهداف، كما يتصدر لاعبها المعز علي قائمة هدافي البطولة بسبعة أهداف.
  • ستلعب قطر في دور الثمانية مع كوريا الجنوبية التي احتاجت إلى وقت إضافي قبل أن تفوز 2-1 على البحرين.
  • المنتخب القطري شارك في كأس آسيا تسع مرات أعوام 1980 و1984 و1988 و1992 و2000 و2004 و2007 و2011 و2015.
  • أفضل نتيجة للمنتخب القطري في تاريخ البطولة هي الوصول لدور الثمانية في نسختي 2000 و2011 وهو ما استطاع تكراره للمرة الثالثة.
المصدر
وكالات
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كأس آسيا 2019
المنتخب القطري
المنتخب العراقي

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