الخميس 17 يناير 2019 22:47
شاهد: قطر تهزم السعودية 2- صفر في كأس آسيا للقدم
فازت قطر على السعودية 2-صفر لتحتفظ بصدارة المجموعة الخامسة في كأس آسيا لكرة القدم، وتصبح على موعد مع قمة عربية جديدة أمام العراق في دور الستة عشر.
التفاصيل:
- قبل نهاية الشوط الأول تلقى المعز علي تمريرة داخل المنطقة وتعرض لخطأ من البليهي أسفر عن ركلة جزاء نفذها حسن الهيدوس لكن الحارس السعودي محمد العويس تمكن من التصدي لها.
- لكن المعز وضع قطر في المقدمة قبل صافرة نهاية الشوط الأول بعد أن فشل ثنائي الدفاع السعودي البليهي وآل فتيل في إبعاد الكرة لتصل بسهولة إلى المعز الذي انفرد وسجل الهدف من مدى قريب.
- بعد مرور ساعة من اللعب نفذ عفيف ركلة ركنية ووضع المعز الكرة برأسه في المرمى من مدى قريب لكم الحكم الكوري الجنوبي كيم دونغ جين ألغى الهدف بداعي وجود خطأ.
- المعز أضاف الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 80 ليعزز انفراده بصدارة هدافي المسابقة برصيد سبعة أهداف في ثلاث مباريات.
- هذا هو الفوز الثالث لقطر على التوالي ولم تستقبل شباكها أي هدف ليرتفع رصيدها إلى تسع نقاط مقابل ست نقاط للسعودية صاحبة المركز الثاني التي ستصطدم باليابان في دور الستة عشر.
المصدر
رويترز
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