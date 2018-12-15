كأس العالم 2022
السبت 15 ديسمبر 2018 23:04

شاهد: قطر تكشف عن تصميم أكبر ملاعب مونديال 2022

استاد لوسيل
لجنة المشاريع والإرث
كشفت قطر (السبت) عن تصميم ملعب "لوسيل" أكبر ملاعب بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقرر إقامتها في قطر.
التفاصيل:
  • من المقرر أن يستضيف ملعب لوسيل مباراتي الافتتاح والنهائي.
  • سعة الاستاد تبلغ 80 ألف مقعد، وبذلك سيكون أكبر الملاعب في قطر.
  • من المقرر أن يكتمل العمل في هذا الملعب قبل نهاية العام 2020، أي قبل عامين كاملين على موعد إقامة البطولة.
  • حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم البطولة، أوضح أن تصميم ملعب لوسيل استوحي من الثقافة القطرية العربية والإسلامية.
  • اعتمد تصميم الملعب على عنصرين رئيسيين هما: الفانوس وإناء نحاسي مزخرف.
  • إزاحة الستار عن تصميم الملعب تم بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والعديد من نجوم كرة القدم العالمية مثل الإسباني تشافي هيرنانديز والكاميروني صامويل إيتو.
  • الكشف عن التصميم يأتي قبل ثلاثة أيام فقط على بدء العد التنازلي لآخر أربع سنوات على الموعد المحدد للمباراة النهائية للمونيال والتي ستقام على هذا الملعب في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بالتزامن مع اليوم الوطني لقطر.
  • اللجنة المنظمة في قطر بدأت قبل ثلاثة أسابيع العد التنازلي لآخر أربع سنوات على انطلاق فعاليات المونديال حيث من المقرر انطلاق فعاليات المونديال في 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
  • الملعب يقع في مدينة لوسيل على بعد نحو 15 كيلومترا شمال مركز العاصمة الدوحة.
  • بعد نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم، سيتم تحويل الاستاد إلى مرافق خدمية (مدارس/ عيادات طبية/ مساحات تجارية/ مرافق رياضية وغيرها) لتلبية احتياجات سكان المدينة.
  • كما سيتم التبرع بالعديد من مقاعد الملعب القابلة للفك، للاستفادة منها في تطوير مشاريع رياضية حول العالم.
المصدر
الجزيرة مباشر
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