السبت 15 ديسمبر 2018 23:04
شاهد: قطر تكشف عن تصميم أكبر ملاعب مونديال 2022
كشفت قطر (السبت) عن تصميم ملعب "لوسيل" أكبر ملاعب بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقرر إقامتها في قطر.
التفاصيل:
- من المقرر أن يستضيف ملعب لوسيل مباراتي الافتتاح والنهائي.
- سعة الاستاد تبلغ 80 ألف مقعد، وبذلك سيكون أكبر الملاعب في قطر.
- من المقرر أن يكتمل العمل في هذا الملعب قبل نهاية العام 2020، أي قبل عامين كاملين على موعد إقامة البطولة.
- حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم البطولة، أوضح أن تصميم ملعب لوسيل استوحي من الثقافة القطرية العربية والإسلامية.
- اعتمد تصميم الملعب على عنصرين رئيسيين هما: الفانوس وإناء نحاسي مزخرف.
- إزاحة الستار عن تصميم الملعب تم بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والعديد من نجوم كرة القدم العالمية مثل الإسباني تشافي هيرنانديز والكاميروني صامويل إيتو.
- الكشف عن التصميم يأتي قبل ثلاثة أيام فقط على بدء العد التنازلي لآخر أربع سنوات على الموعد المحدد للمباراة النهائية للمونيال والتي ستقام على هذا الملعب في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بالتزامن مع اليوم الوطني لقطر.
- اللجنة المنظمة في قطر بدأت قبل ثلاثة أسابيع العد التنازلي لآخر أربع سنوات على انطلاق فعاليات المونديال حيث من المقرر انطلاق فعاليات المونديال في 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
- الملعب يقع في مدينة لوسيل على بعد نحو 15 كيلومترا شمال مركز العاصمة الدوحة.
- بعد نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم، سيتم تحويل الاستاد إلى مرافق خدمية (مدارس/ عيادات طبية/ مساحات تجارية/ مرافق رياضية وغيرها) لتلبية احتياجات سكان المدينة.
- كما سيتم التبرع بالعديد من مقاعد الملعب القابلة للفك، للاستفادة منها في تطوير مشاريع رياضية حول العالم.
المصدر
الجزيرة مباشر
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