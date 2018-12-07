شاهد: قطر تدفع أجور موظفي غزة المدنيين

دفعت قطر اليوم الجمعة رواتب نحو 30 ألف موظف مدني في قطاع غزة مما أدخل البهجة على قلوب الموظفين.

التفاصيل أعلنت وزارة المالية التي تديرها حماس أنه "يتم يومي الجمعة والسبت صرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية الخاصة بالموظفين بما يعادل 50 في المئة وبحد أدنى 1400 شيكل (3.7 شيكل لكل دولار) من راتب شهر أغسطس/ آب عبر فروع بنك البريد".

اصطف الآلاف في برد الشتاء للحصول على الرواتب من مكاتب البريد، التي زين أحدها بصورة جدارية كبيرة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورسالة شكر لقطر.

قال الموظف العمومي عمار فياض (45 عاما) الذي يعول أسرة من 13 فردا "ما بالك لو تقف المنحة القطرية، يعني راح يكون في دمار يعني لأن احنا أوضاعنا لا تسمح، لا تسمح نهائي اليوم بنعيشه بسنة".

تقول دعاء (36 عاما) وهي موظفة في وزارة المرأة "جئت صباح اليوم للبنك لاستلام الراتب، هذه الدفعة تساهم في تحريك أمور الحياة وتلبية احتياجات أولادنا ولو قليلا".

قالت مصادر فلسطينية إنه يُعتقد أن قيمة الرواتب التي حصل عليها موظفو غزة اليوم الجمعة تبلغ نحو 15 مليون دولار، وهي جزء من منحة قطرية تبلغ 90 مليون دولار وبدأ صرفها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ويستمر صرفها على مدى ستة أشهر.

وفق مصادر في حماس فقد تم إدخال هذه المنحة وقدرها حوالي خمسة عشر مليون دولار مساء الخميس بواسطة رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي.

يبلغ عدد موظفي حماس الحكوميين نحو أربعين ألف موظف مدني وشرطي. يُعتقد أن قيمة الرواتب التي حصل عليها موظفو غزة اليوم الجمعة تبلغ نحو 15 مليون دولار (رويترز) الانقسام الفلسطيني صار الموظفون رمزا للصراع الطويل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب والتي تدير الضفة الغربية بقيادة الرئيس محمود عباس.

عينت حماس الموظفين بعد فوزها غير المتوقع في انتخابات عام 2006، ثم سيطرتها العسكرية على القطاع من السلطة الفلسطينية في العام التالي.

شكت حماس من أنها ورثت إدارة مدنية تدين بالولاء لعباس ولذلك عينت آلافا من الموالين لها بصورة أوجدت فعليا إدارتين مدنيتين متوازيتين في القطاع.

بعد سنوات من الحصار الإسرائيلي والحروب المتتالية والفشل المستمر في جهود المصالحة الداخلية تقلصت إمكانيات حماس المالية. وفي وقت تستطيع فيه الحركة بالكاد دفع رواتب موظفيها، ويرفض فيه عباس دفع الرواتب، صار الموظفون كرة قدم سياسية يتقاذفها الجانبان. اصطف الآلاف في برد الشتاء للحصول على الرواتب من مكاتب البريد (رويترز) مسيرة العودة من جهة ثانية أصيب "33 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال في مواجهات اندلعت بعد الظهر خلال احتجاجات الجمعة السابعة والثلاثين لـ"مسيرات العودة" الفلسطينية قرب السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة"، وفق ما أعلن في بيان أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.

منذ مارس/ آذار يواصل الفلسطينيون احتجاجاتهم خصوصا كل يوم جمعة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عقد على القطاع و"تثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها" قبل سبعين عاما، وفق الهيئة العليا المنظمة للاحتجاجات.